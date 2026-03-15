Juventus Women Milan 0-1 | decide Kyvag Anche la Champions a rischio

Nella sedicesima giornata di Serie A Women, Juventus Women e Milan si sono affrontate in un match deciso da un gol di Kyvag, che ha portato la vittoria alle rossonere con il risultato di 1-0. La partita, con sintesi, moviola e tabellino, è stata seguita in diretta, e ora anche la qualificazione alla Champions è a rischio per le bianconere.

di Mauro Munno Juventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Sedicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dalla vittoria in Coppa Italia con la Fiorentina. Per le bianconere l’obiettivo stagionale in campionato è diventato la qualificazione alla prossima Champions. Juventus Women Milan 0-1: sintesi e moviola. 90+1? Traversa Van Dooren – Prova a sorprende De Jong da fuori area. Pallone sulla parte alta della traversa 78? Tiro Van Dooren – Conclude da dentro l’area, De Jong dice... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Milan 0-1: decide Kyvag. Anche la Champions a rischio Articoli correlati Juventus Women Milan 0-1 LIVE: Kyvag porta avanti le rossoneredi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Juventus Women, ora è anche ufficiale: Capelletti in prestito al Como Women. Il comunicatoCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. Contenuti e approfondimenti su Juventus Women Milan Temi più discussi: SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI JUVENTUS-MILAN; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Coppa Italia Women | Matchday | Fiorentina-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma; La Juventus Women torna a giocare in campionato, dopo la vittoria nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Juventus Women-Milan 0-1, De Jong si rialza e il gioco riprende71' - Primo cambio per il Milan: esce Kyvag entra Renzotti. 69' - De Jong si rialza e il gioco riprende. 68' - Gioco momentaneamente interrotto e staff medico della Juve ... tuttojuve.com Juventus Women-Milan 0-0, Calligaris costretta a lasciare il campo. Dentro Kullberg22' - Cambio forzato per le bianconere: Calligaris costretta a lasciare il campo, al suo posto Kullberg. 20' - Staff medico della Juve in campo per soccorrere Calligaris, rimasta ... tuttojuve.com Juventus Milan (women),primo tempo mal giocato,attacco da bocciare,rigorista da bacchettare, difesa così così,fortunate;non ho mai visto il Milan indietreggiare con la palla.Spero in un secondo tempo migliore facebook La #JuventusWomen ospita il Milan a Biella Segui con noi #JuveMilan LIVE x.com