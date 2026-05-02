Napoli Juventus Women 2-2 LIVE | occasioni per Vangsgaard e Barker

Nel match valido per la ventesima giornata di Serie A Women, Napoli e Juventus Women si sono affrontate in un pareggio 2-2. Durante la partita, entrambe le squadre hanno avuto occasioni chiare, con interventi di Vangsgaard e Barker. La cronaca live ha evidenziato momenti di pressione da parte di entrambe le formazioni, con moviola e analisi dettagliate nel tabellino finale.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women. Ventesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che dopo la sconfitta interna con la Roma deve cercare di blindare il terzo posto che vale la Champions. Lo scontro diretto di oggi con il Napoli può essere dirimente per la corsa all’Europa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 2-2: sintesi e moviola. 77? Il Napoli chiede il FVS – Per un presunto intervento col braccio di Salvai su Floe. Per l’arbitro non ci sono gli estremi per il penalty 74? Tiro Barker –...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women 2-2 LIVE: occasioni per Vangsgaard e Barker HIGHLIGHTS UWCL | Atlético Madrid 1-2 Juventus Women | Stølen Godø and Bonansea seal the comeback Notizie correlate Juventus Women Wolfsburg 0-1 LIVE: occasione per VangsgaardGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Ternana Juventus Women 0-0 LIVE: subito grande occasione per VangsgaardPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie A Women | Dove vedere Napoli-Juventus; Serie A Women, Napoli-Juventus vale un posto in Champions. Ecco dove vederla; Napoli-Juventus (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in TV; Serie A Women | Dove vedere Napoli-Juventus. Napoli-Juventus Women 2-2, girandola di gol, pareggio partenopeo con Floe. Fine primo tempo45'+3 - Finisce il primo tempo. Napoli e Juventus Women vanno negli spogliatoi sul 2-2, al termine di una prima frazione emozionante che ha regalato ben 4 gol nei primi 20' di ... tuttojuve.com Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveNapoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women ... juventusnews24.com #JuventusWomen, partita decisiva per la qualificazione alla prossima Champions Segui #NapoliJuve LIVE con noi x.com Partita importantissima per la Juventus Women Segui con noi Napoli Juve LIVE - facebook.com facebook