Juventus Women Wolfsburg 0-1 LIVE | occasione per Vangsgaard

La Juventus Women perde 1-0 contro il Wolfsburg nel ritorno dei playoff di Champions League. La partita si è decisa grazie a un gol di Vangsgaard al 75°, che ha messo in difficoltà la difesa bianconera. La Juve ha tentato di rispondere, ma senza riuscire a segnare. Le torinesi hanno spinto nel finale, cercando il pareggio, senza successo. La sfida si è giocata davanti a un pubblico numeroso allo Juventus Stadium, creando un’atmosfera vibrante. La qualificazione ora si decide nel match di ritorno in Germania.

di Mauro Munno Juventus Women Wolfsburg: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei playoff di Women's Champions League. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juventus Women affronta la gara di ritorno dei playoff di Women's Champions League allo Stadium contro il Wolfsburg: le bianconere ripartono dal 2-2 dell'andata e sognano l'approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Wolfsburg 0-1: sintesi e moviola. 70? Occasione Vangsgaard – Grande sponda di Girelli per la danese che tutta sola incrocia da dentro l'area.