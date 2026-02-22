Ternana Juventus Women 0-0 LIVE | subito grande occasione per Vangsgaard

Vangsgaard ha sfiorato il gol con un colpo di testa al primo minuto, innescando un'azione pericolosa. La partita tra Ternana e Juventus Women termina con un pareggio a reti inviolate, dopo un match combattuto e senza esclusione di colpi. La Ternana ha cercato di imporre il ritmo fin dall'inizio, ma la difesa bianconera si è mostrata compatta. Entrambe le squadre hanno tentato di trovare la rete nel secondo tempo, senza riuscirci. La partita si conclude con un punto ciascuna.

di Mauro Munno Ternana Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quindicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha dovuto metabolizzare l'eliminazione dalla Champions League. Quella di oggi, per le bianconere che possono sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Roma, è l'ultima chiamata scudetto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ternana Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 8? Occasione per Vangsgaard – Grande spazio per la danese che ha libertà di andare a concludere da dentro l'area col mancino.