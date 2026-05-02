Napoli Juventus Women 2-2 LIVE | Floe pericolosa in avvio di ripresa

Nel match valido per la ventesima giornata di Serie A Women, la partita tra Napoli e Juventus Women si è conclusa con un risultato di 2-2. All'inizio della ripresa, una conclusione di Floe ha creato un'occasione pericolosa, mentre la cronaca ha seguito passo passo le azioni che hanno portato ai gol delle due squadre. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, tabellino e sviluppi sul campo.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women. Ventesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che dopo la sconfitta interna con la Roma deve cercare di blindare il terzo posto che vale la Champions. Lo scontro diretto di oggi con il Napoli può essere dirimente per la corsa all’Europa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 2-2: sintesi e moviola. 51? Tiro Floe – Prova a sorprendere De Jong con un diagonale improvviso. Pallone non lontano dall’incrocio dei pali 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia INTERVALLO 45+3? Fine primo tempo – Duplice fischio 42? Occasione Carcassi – Napoli a un passo dal gol del sorpasso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women 2-2 LIVE: Floe pericolosa in avvio di ripresa Napoli 1-2 Juventus Women | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women Notizie correlate Napoli Juventus Women 0-1 LIVE: Thomas sblocca dopo un grande avviodi Mauro MunnoNapoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A... Juventus Women Lazio 0-0 LIVE: Piemonte pericolosa di testa, Beccari impegna DuranteCelik Juventus, il turco stasera sfiderà il suo futuro? Il piano dei bianconeri in vista dell’estate e i possibili scenari Koopmeiners via dalla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A Women | Dove vedere Napoli-Juventus; Serie A Women, Napoli-Juventus vale un posto in Champions. Ecco dove vederla; Serie A Women | Dove vedere Napoli-Juventus; Juventus - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT. Napoli-Juventus Women 2-2, girandola di gol, pareggio partenopeo con Floe. Fine primo tempo45'+3 - Finisce il primo tempo. Napoli e Juventus Women vanno negli spogliatoi sul 2-2, al termine di una prima frazione emozionante che ha regalato ben 4 gol nei primi 20' di ... tuttojuve.com Napoli-Juventus (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in TVLe informazioni sullo scontro diretto per il terzo posto del campionato femminile. msn.com #JuventusWomen, partita decisiva per la qualificazione alla prossima Champions Segui #NapoliJuve LIVE con noi x.com Partita importantissima per la Juventus Women Segui con noi Napoli Juve LIVE - facebook.com facebook