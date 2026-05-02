Napoli Juventus Women 0-1 LIVE | Thomas sblocca dopo un grande avvio

Nella ventesima giornata di Serie A Women, la partita tra Napoli e Juventus Women si è conclusa con una vittoria per 1-0 a favore delle bianconere. Dopo un inizio intenso, il gol decisivo è stato segnato da Thomas. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola e dettagli del tabellino.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women. Ventesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che dopo la sconfitta interna con la Roma deve cercare di blindare il terzo posto che vale la Champions. Lo scontro diretto di oggi con il Napoli può essere dirimente per la corsa all’Europa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 10? Thomas decisiva anche nella propria area – Diagonale difensiva risolutrice dopo un’iniziativa pericolosa di Banusic che aveva cercato Kozak in area 5? Gol Thomas – Bella combinazione offensiva della Juve sull’asse Cambiaghi-Capeta-Thomas.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women 0-1 LIVE: Thomas sblocca dopo un grande avvio Napoli 1-2 Juventus Women | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women Notizie correlate Como Juventus Women 0-1 LIVE: Carbonell sblocca dopo un primo tempo complessodi Mauro MunnoComo Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di Serie A... Fiorentina Juventus Women 1-1 LIVE: Omarsdottir risponde a Thomasdi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli Women - Juventus Serie A Women Athora; Serie A Women | Juventus-Roma | Il tabellino; Serie A Women, Napoli-Juventus vale un posto in Champions. Ecco dove vederla; Napoli-Juve Women, una sfida che vale la Champions. Canzi: Dipende da noi. Napoli-Juventus Women: è scontro diretto per la Champions. Formazioni ufficiali12:00 - Le formazioni ufficiali del match: Napoli: Beretta, Kozak, Banusic, Nielsen, Henriksen, Carcassi, Bellucci, Vergani, Pettenuzzo, Giordano, Langella. A disposizione: ... tuttojuve.com Napoli-Juventus (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in TVLe informazioni sullo scontro diretto per il terzo posto del campionato femminile. msn.com Partita importantissima per la Juventus Women Segui con noi Napoli Juve LIVE - facebook.com facebook #JuventusWomen Le parole di #Canzi alla vigilia del #Napoli x.com