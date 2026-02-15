Juventus Women Lazio 0-0 LIVE | Piemonte pericolosa di testa Beccari impegna Durante

La partita tra Juventus Women e Lazio si è conclusa senza reti, ma ha visto una Juventus molto attiva sui corner, mentre Beccari ha messo sotto pressione Durante con un colpo di testa al 30’. La sfida si è giocata al centro sportivo di Vinovo, dove le bianconere hanno cercato di sbloccare il risultato con diverse occasioni.

di Mauro Munno Juventus Women Lazio: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quattordicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive in campionato e dal pareggio in Germania col Wolfsburg. La classifica obbliga però le bianconere al successo per alimentare la rincorsa scudetto. Oggi con la Lazio servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Lazio 0-0: sintesi e moviola. 59? Tiro Beccari – Calcia a giro dal limite. Juventus Women-Lazio 0-0: bianconere vicine al vantaggio con LenziniINTERVALLO 48' – Finisce il primo tempo. 45' – Giallo Juve: ammonita Thomas, per un fallo su Martin. 35' – Conclusione Juve: Cambiaghi col ... Juventus Women-Lazio: le formazioni ufficialiBuon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Juventus Women-Lazio, gara valida per il 14esimo turno di serie A. Fischio d'inizio alle 15 allo Stadio Pozzo-La Marmora di ...