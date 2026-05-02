Nel Duomo di Napoli, il sangue di San Gennaro si è liquefatto, attirando numerosi fedeli presenti. La scena ha visto la reazione di una gran folla che ha assistito con emozione al miracolo. La liquefazione rappresenta un evento atteso e tradizionalmente ritenuto un segno di buon auspicio. La mancata liquefazione, invece, ha generato timori tra i presenti, considerata da molti un segnale preoccupante.

? Cosa scoprirai Come ha reagito la folla al segnale nel Duomo?. Perché la mancata liquefazione spaventa i napoletani?. Quale posizione ha assunto la Chiesa sul miracolo?. Quando avverranno i prossimi appuntamenti con il Santo?.? In Breve Prossimi appuntamenti devozionali fissati per il 19 settembre e il 16 dicembre.. Il rito di maggio commemora la storica traslazione delle reliquie del Santo.. La liquefazione rappresenta un simbolo di protezione per l'intera comunità napoletana.. Migliaia di turisti e residenti si sono riuniti sul sagrato del Duomo.. Il sangue di San Gennaro si è liquefatto nel Duomo di Napoli questo sabato 2 maggio 2026, scatenando l’entusiasmo tra le migliaia di fedeli riunite sul sagrato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il sangue di San Gennaro si liquefa: tra i fedeli

Perché tutti temono il sangue di San Gennaro Scoprilo!

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