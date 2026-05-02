Nel match tra Napoli e Como, terminato con uno 0-0, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. La partita si è disputata allo stadio Sinigaglia, lasciando insoddisfatti i tifosi del Napoli, che speravano in una vittoria. Un calciatore della squadra partenopea è stato coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione delle autorità sportive, portando a un’indagine ufficiale.

Napoli e Como si dividono la posta al Sinigaglia con uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca agli azzurri. De Bruyne deludente secondo l’analisi di Enrico Varriale e di Chiariello. Quest’ultimo si è anche chiesto, in maniera provocatoria, se è il caso di continuare con il belga anche la prossima stagione. Como-Napoli: De Bruyne ha deluso. È durata 60 minuti la partita di Kevin De Bruyne contro il Como, poi è stato sostituito con Anguissa da Conte. Su ‘X’ Varriale ha commentato con un secco: “Deludente De Bruyne” Mentre Umberto Chiariello, su ‘Canale 21’, ha dichiarato: “ La vera domanda è: il Napoli deve ripartire da De Bruyne? Lo stesso vale per Lukaku e Juan Jesus che è scomparso ed è un altro che può andar via.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il pari contro il Como non convince: un azzurro finisce ‘sotto accusa’

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