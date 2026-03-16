Kevin De Bruyne è tornato in campo dopo mesi di assenza a causa di un grave infortunio. Ha partecipato alla partita contro il Lecce, ma il suo rendimento non ha soddisfatto le aspettative e ha mostrato difficoltà nel trovare il ritmo migliore. La sua presenza in campo ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti sulla sua efficacia attuale. La società ha ricevuto alcune critiche sulla gestione della sua condizione fisica.

Kevin De Bruyne è tornato in campo domo mesi di recupero a causa di un brutto infortunio. Il belga ha dato il suo contributo contro il Lecce, ma deve ancora trovare la sua forma migliore. L’obiettivo del giocatore è arrivare al meglio al prossimo Mondiale, probabilmente l’ultimo con il suo Belgio. Il Napoli può ancora contare su De Bruyne?. Intervenuto nella trasmissione “Il Bello del Calcio”, Pierpaolo Marino ha detto la sua sulla situazione legata all’ex City: “De Bruyne mi è piaciuto nell’ultima gara contro il Lecce e mi ha sorpreso, ora si è presentato meglio che in estate e secondo voi è rispettoso che si è presentato in quelle condizioni? Parliamo di un giocatore di 6 milioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne sotto accusa, il rendimento non convince: “Sei milioni? Diamoli a McTominay”

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..ispirato da questo post, e dai commenti sotto preoccupati per De Bruyne e Lobotka, ho investigato.. e c'è un nuovo disperso x.com