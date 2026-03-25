Napoli Di Lorenzo cuore azzurro | il gesto d’applausi del capitano

Due mesi sono trascorsi dal match tra Napoli e Fiorentina disputato il 31 gennaio, che resterà nella memoria anche per l'infortunio subito dal capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo. Durante l'incontro, il capitano ha compiuto un gesto di applauso, ricevendo attenzione e riconoscimento da parte dei presenti. L'evento ha avuto un impatto significativo sulla squadra e sull'intero pubblico presente allo stadio.

Da quel 31 gennaio sono passati ormai 2 mesi. Un Napoli-Fiorentina che quest’anno verrà ricordato anche per lo sfortunato infortunio che ha colpito il capitano, Giovanni Di Lorenzo. Eppure l’esterno azzurro non hai saltato i compiti di leader, mostrando sempre la sua presenza in panchina, di fianco ai suoi compagni. Il suo rientro è sempre più vicino, ma non prima di aver dato il suo supporto anche all’altra maglia azzurra, l’Italia. Naturalmente non scenderà in campo, ma ciò non gli toglie la possibilità di dare una mano anche fuori dal rettangolo di gioco. Infatti, secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, il capitano del Napoli sarà presente allo stadio di Bergamo per incitare dalla tribuna i suoi compagni di nazionali, impegnati nel delicato playoff mondiale contro l’Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Di Lorenzo cuore azzurro: il gesto d’applausi del capitano Articoli correlati Giuffredi si espone su Vergara e Di Lorenzo: il retroscena sullo stop del capitano azzurroL’agente Mario Giuffredi ha parlato dei suoi assistiti Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo nel corso del suo intervento su Canale 8. Tegola Di Lorenzo, il capitano del Napoli si operaDopo l’infortunio al ginocchio sinistro, il Napoli e Giovanni Di Lorenzo hanno deciso di procedere con un intervento chirurgico per sistemare un... Contenuti utili per approfondire Napoli Di Lorenzo cuore azzurro il... Temi più discussi: Napoli-Lecce, dal messaggio di De Bruyne alla cena di Manna: la festa azzurra continua sui social; Metti il disco: Enzo Coccia e il nuovo progetto sulle sue pizze del cuore; Sampdoria, cuore e qualità. La mano di Lombardo per piegare l’Avellino; Napoli, quando rientrano Di Lorenzo e Rrahmani?. Bimbo ricoverato a Napoli, c'è un nuovo cuore: team di esperti deciderà sulla trapiantabilitàPrende corpo l'ipotesi di un cuore trapiantabile per il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, attaccato a una macchina salvavita, dopo il trapianto fallito il 23 dicembre. Si deve ... adnkronos.com Napoli-Cagliari, le pagelle di CM: McTominay, goal capolavoro che vale uno scudetto. Lukaku monumentale, Raspadori che cuore!Napoli-Cagliari 2-0 NAPOLI Meret 6: nel primo tempo non viene praticamente mai interpellato dall`attacco del Cagliari che è troppo timido. Nella ripresa compie. calciomercato.com Paolo Bonolis dice la sua sulla corsa Scudetto: il Milan ha una cosa in più rispetto alle altre squadre... Il noto conduttore tv teme molto il Napoli, nonostante i 7 punti di distanza: i rientri dall'infermeria possono fare la differenza #PaoloBonolis #Napoli #Inter - facebook.com facebook Lotta scudetto Bonolis evidenzia le "qualità" di Napoli e... Milan x.com