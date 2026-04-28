Como-Napoli Di Lorenzo torna tra i convocati Vergara ci prova

Per la partita tra Como e Napoli, si avvicina un ritorno importante per il difensore azzurro, che potrebbe essere inserito nella lista dei convocati. Nel frattempo, un altro giocatore sta cercando di recuperare da un infortunio e si sta allenando per essere disponibile. La sfida si avvicina e le notizie sulle condizioni dei calciatori continuano a cambiare.

Como- Napoli si avvicina e porta con sé buone notizie: potremmo finalmente rivedere Di Lorenzo tra i convocati. Vegara, invece, proverà ad esserci. In caso di forfait, tornerà nel match di lunedì 11 maggio contro il Bologna. Ne parla Vincenzo d’Angelo sulla Gazzetta dello Sport. Como-Napoli, riecco di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo è pronto davvero: il capitano sarà convocato per la trasferta di sabato a Como, tre mesi dopo l’infortunio al ginocchio accusato contro la Fiorentina e la seguente operazione per sistemare un vecchio problema al piede sinistro. Di Lorenzo c’è, pronto a rimettersi a diposizione di Antonio Conte per questo sprint finale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Como-Napoli, Di Lorenzo torna tra i convocati. Vergara ci prova Notizie correlate Leggi anche: Napoli, il punto sugli infortunati: Di Lorenzo torna tra i convocati. Vergara ci prova Giuffredi: “Di Lorenzo per Como-Napoli, Vergara nelle ultime tre”Le ferite lasciate dalla gara di Parma, secondo Mario Giuffredi, si sono fatte sentire anche nel rendimento successivo del Napoli. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Como-Napoli, probabili formazioni: Di Lorenzo vuole tornare a disposizione di Conte; Napoli, Di Lorenzo rientra per la sfida con il Como: possibilità anche per Vergara; Napoli, Di Lorenzo pronto al rientro: punta il Como; Napoli, Di Lorenzo punta al recupero contro il Como. Intoppo Di Lorenzo per Como-Napoli: le ultimissime sul capitanoTorna il sereno a Castel Volturno grazie a Napoli-Cremonese, dopo il picco di tensione post Napoli-Lazio. Come racconta Il Mattino oggi in edicola, la ripresa degli allenamenti di ieri, dopo due giorn ... msn.com Napoli, Di Lorenzo pronto al rientro: punta il ComoStando a quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, sarebbe ormai prossimo il rientro di Giovanni Di Lorenzo. Dopo l'infortunio al ginocchio e l'operazione al piede, il capitano del Napoli è ... fantacalcio.it Como-Napoli, #DiLorenzo torna tra i convocati. #Vergara ci prova Gazzetta: "Antonio vuole esserci, altrimenti tornerà per il match in casa col Bologna. All'appello manca ancora #Neres: il brasiliano continua il recupero, difficile capire se rientrerà prima di fine s facebook "Napoli-Como, il risultato in diretta #SkySport #CoppaItalia" - Results on X | Live Posts & Updates x.com