Il Napoli ha concluso la partita contro il Como con un pareggio a reti bialline, senza segnare. La squadra ha mostrato segnali di crescita rispetto alle precedenti uscite, mantenendo il possesso palla e creando alcune occasioni da gol. Il risultato ha permesso di consolidare la posizione in classifica, anche se non sono stati segnati gol da entrambe le parti. La partita si è svolta senza episodi controversi o decisioni arbitrali rilevanti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. COMO, ITALIA – 2 MAGGIO: Il tecnico del SSC Napoli, Antonio Conte, ha espresso la sua soddisfazione dopo il pareggio 0-0 contro il Como 1907, disputato allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Nonostante il risultato finale, Conte ha evidenziato che la squadra ha effettivamente mostrato un buon livello di prestazione, sottolineando l’importanza del punto guadagnato in ottica qualificazione alla Champions League. Napoli ha affrontato il Como, un avversario che si è rivelato ostico, rimanendo in corsa per un posto in Europa. “È stato un buon risultato, soprattutto considerando che entrambe le squadre avevano molto in gioco,” ha dichiarato Conte a DAZN Italia.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli fa progressi nonostante lo 0-0 contro il Como: prestazione incoraggiante.

LO SCANDALO DI NAPOLI-COMO - LA MANCATA ESPULSIONE CHE ELIMINA CONTE DALLA COPPA ITALIA

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