Como-Napoli Conte | Fabregas predestinato Di Lorenzo? Serve pazienza per vederlo al top

Durante la partita tra Como e Napoli, l’allenatore del Napoli ha commentato la presenza di Fabregas, definendolo un giocatore predestinato. Ha aggiunto che non ci saranno tattiche di contenimento e che entrambe le squadre cercheranno di attaccare, rendendo la sfida aperta. Per quanto riguarda Di Lorenzo, il tecnico ha affermato che ci vorrà pazienza prima di vederlo al massimo delle sue potenzialità.

«È difficile affrontare Fabregas. Nessuna delle due squadre oggi vorrà speculare sul risultato. Sarà una partita aperta. Sono contento per Cesc perchè sta facendo veramente bene. Lui è un predestinato e ha giocato in grandi squadre. Sta dimostrando di essere molto bravo perchè studia e gli faccio i complimenti. Il Como migliora ogni anni sempre di più». Queste la parole di Antonio Conte ai microfoni di Dazn prima della partita che per il suo Napoli può valere la qualificazione in Champions League. «Alisson e De Bruyne insieme? Cercheremo di pressare alti per non far giocare l'avversario. In campo ci saranno due squadre molto organizzate che vogliono essere propositive.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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