Napoli allarme McTominay | lo scozzese non convocato da Conte contro il Como

Napoli salta l’appuntamento con Scott McTominay. Il centrocampista scozzese non figura nella formazione titolare di oggi contro il Como, nonostante sia in buona forma. Il tecnico Conte ha deciso di non convocarlo, lasciando il suo nome fuori dalla lista dei titolari. La sua assenza pesa, considerando il ruolo importante che ricopre nel reparto a centrocampo. I tifosi si chiedono quali siano le reali motivazioni di questa scelta, che potrebbe influire sulla partita.

(Adnkronos) – Allarme Scott McTominay nel Napoli. Oggi, martedì 10 febbraio, il centrocampista azzurro non è in campo nei quarti di finale di Coppa Italia, con Conte, che pure ha schierato la miglior formazione possibile, che ha preferito non convocare lo scozzese. Ma cosa c’è dietro il suo forfait? Alla base della scelta del tecnico azzurro c’è un infortunio accusato da McTominay nel corso dell’ultima partita di campionato, vinta contro il Genoa a Marassi per 3-2. Il centrocampista si è infatti fermato, dopo aver segnato il gol del 2-0, all’inizio del secondo tempo, con Giovane entrato al suo posto, a causa di un problema fisico con cui fa i conti da tempo.🔗 Leggi su Seriea24.it

Il Napoli continua a puntare forte su McTominay, che contro il Genoa ha raggiunto un nuovo record personale.

