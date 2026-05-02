napoli celebra la giornata della danza con iniziative diffuse

A Napoli, la Giornata internazionale della danza è stata celebrata con diverse iniziative distribuite in vari luoghi della città. La ricorrenza, istituita nel 1982 dall’International Dance Council dell’Unesco, viene riconosciuta a livello globale. La giornata ha visto spettacoli, dimostrazioni e momenti dedicati alla danza, coinvolgendo diverse realtà locali. La città ha così festeggiato questa ricorrenza con eventi aperti al pubblico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con un programma di iniziative diffuse Napoli ha celebrato la Giornata internazionale della danza, istituita nel 1982 dall’International Dance Council dell’Unesco e riconosciuta in tutto il mondo. Per l’occasione il Comune di Napol i ha promosso e finanziato la terza edizione di “Dance Parade!”, un progetto artistico ideato da Rebecca Curti e Flavio Ferruzzi, e organizzato dal centro nazionale di produzione per la danza Körper. Oltre sessanta artisti italiani si sono esibiti in diversi luoghi pubblici della città dando vita a una rete di performance urbane nel centro storico e in alcune municipalità: in piazza...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Napoli celebra la Giornata internazionale della danza

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