Martina Franca celebra la Giornata Mondiale della Danza

Martina Franca ha organizzato un evento speciale in occasione della Giornata Mondiale della Danza, dedicato alla promozione dell’arte coreutica e alle espressioni culturali locali. La manifestazione coinvolge diverse performance e iniziative che si svolgono nel centro della città, attirando appassionati e cittadini. L’obiettivo è mettere in luce le attività legate alla danza e valorizzare le eccellenze del territorio attraverso momenti di spettacolo e condivisione.

con un appuntamento dedicato all’arte coreutica e alle eccellenze del territorio. Mercoledì 29 aprile, alle ore 18.30, il Salotto Cinese di Palazzo Ducale ospiterà un incontro pubblico con la Scuola di Danza “Arabesque” Pino Carrieri, che quest’anno festeggia 45 anni di attività. L’incontro sarà coordinato dal giornalista Eugenio Caliandro e aperto alla cittadinanza. La danza è un linguaggio universale che richiede sacrificio e passione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Martina Franca celebra la Giornata Mondiale della Danza Notizie correlate Martina Franca celebra Dario Fo per la Giornata Mondiale del TeatroTarantini Time QuotidianoMartina Franca si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Teatro con un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle... Martina Franca, Avis, giornata della donazione il 12 aprileTarantini Time QuotidianoUn appello alla solidarietà arriva da Avis in vista della giornata di donazione del sangue in programma domenica 12 aprile... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: International Jazz Day: Martina Franca unisce musica e territorio; Martina Franca celebra il 25 aprile tra corteo, memoria e pastasciutta antifascista; Jazz e libertà. Martina Franca celebra il 25 aprile con la musica in piazza; Martina Franca: edizione primaverile della Mostra Mercato dell’Antiquariato in Valle D’Itria. La Taekwondo Mansé di Martina Franca brilla a Lecce con Chiara Ancona e Andrea MarzollaEccellenze Sportive pugliesi. I giovani campioni sono stati accompagnati dalla Maestra Simona Carriero, in rappresentanza del team tecnico guidato dal Maestro Vito ... agorablog.it Martina Franca, il mito di Pannonica rivive a teatroUna collaborazione artistica nata dieci anni fa e unita dalla passione per il jazz, che oggi celebra una delle figure più affascinanti della storia della musica. Debutta al Piccolo Teatro Comunale ‘Va ... studio100.it Un leccio donato dalla Gioventù Francescana di Martina Franca è stato piantumato nelle aiuole in via Mercadante. Un gesto significativo che contribuisce ad arricchire il verde pubblico del centro urbano e a tutelare l’ambiente. Gli alberi migliorano la qualit - facebook.com facebook