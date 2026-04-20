Venezia celebra la Liberazione con un programma di iniziative diffuse

Venezia si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con una serie di eventi distribuiti su tutto il territorio. Il Comune ha programmato diverse iniziative per la giornata di sabato 25 aprile, coinvolgendo associazioni come Anpi, Anppia e Fiap-G. Questa ricorrenza viene ricordata attraverso manifestazioni e incontri che coinvolgono la cittadinanza e le istituzioni locali.

In occasione dell'81. anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile, il Comune di Venezia organizza un ricco programma di appuntamenti su tutto il territorio comunale, in collaborazione con Anpi, Anppia, Fiap-G.L., Assoarma, comunità ebraica di Venezia e Istituto veneziano per la storia della.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione, Livorno celebra il 25 aprile: le iniziative in programmaSi celebrerà sabato 25 aprile la Festa nazionale della Liberazione, per ricordare il 25 aprile del 1945, giorno dell’insurrezione generale proclamata... Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programmaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che,... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Pianengo celebra la festa della liberazione; Padova celebra il successo dei Venice Vocal Jam: quattro premi internazionali e il trionfo di Bella Ciao. Il Comune di Venezia celebra l'81. anniversario della LiberazioneIl Comune di Venezia si prepara a celebrare l'81. anniversario dalla Liberazione con un ricco programma di appuntamenti organizzati, su tutto il territorio comunale, in collaborazione con Anpi, Anppia ... live.comune.venezia.it Venezia. Tajani, lavoriamo incessantemente per la liberazione di TrentiniIl caso Trentini ci sta molto a cuore, lavoriamo incessantemente per la sua liberazione. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista al Messaggero Veneto. Le situazioni ... rainews.it 15° Torna il Venezia Music Festival, il festival internazionale dedicato a cori e orchestre tra Venezia e Jesolo! Un evento che celebra la musica come linguaggio universale, con l’obiettivo di favorire lo scambio culturale tr - facebook.com facebook