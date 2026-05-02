Napoli blitz a Ponticelli | 65 denunce tra furti di luce e irregolarità

A Ponticelli, nel quartiere di Napoli, sono state portate a termine operazioni di controllo che hanno portato a 65 denunce. Le autorità hanno riscontrato numerose irregolarità legate a furti di energia elettrica e occupazioni edilizie abusive. Durante le verifiche sono stati individuati impianti elettrici potenzialmente a rischio a causa di manomissioni e lavori non autorizzati. La situazione ha portato a interventi per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.

? Cosa scoprirai Come sono collegati i furti di luce alle occupazioni edilizie?. Quali rischi reali corrono gli impianti elettrici di Ponticelli?. Chi ha coordinato i controlli tecnici insieme alla Questura?. Cosa emergerà dalle verifiche sulle 348 forniture controllate?.? In Breve Controllate 348 forniture elettriche da parte di Polizia, Polizia Locale ed Enel.. Oltre ai furti riscontrate violazioni edilizie e occupazioni non regolamentari negli immobili.. Manomissioni ai quadri elettrici a Ponticelli causano rischi di cortocircuiti e incendi.. Operazioni coordinate dalla Questura di Napoli per monitorare la stabilità delle infrastrutture.. Almeno 65 persone risultano denunciate per furto di energia elettrica e manomissione dei quadri elettrici dopo i controlli effettuati dal commissariato di Ponticelli nell’area orientale di Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, blitz a Ponticelli: 65 denunce tra furti di luce e irregolarità Notizie correlate Napoli Ponticelli, maxi controlli sulla corrente: 65 denunce per furtiControlli straordinari della Polizia di Stato a Ponticelli contro i furti di energia elettrica: verificate centinaia di utenze e scattano le denunce... Catania, blitz contro i furti di luce: 12 denunciati tra Cibali e NesimaUn’operazione congiunta tra la polizia del commissariato di Nesima e i tecnici di E-Distribuzione ha portato alla denuncia di 12 persone per furto di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ponticelli, la chiave del vicino apre il nascondiglio della droga: 200 dosi di cocaina in cucina, due arresti; Fabio Ascione ucciso a Ponticelli, resta in cella il ventitreenne che ha sparato; Sequestri di droga, bike rubate e slot machine abusive: controlli a Ponticelli; Blitz a Ponticelli, la chiave del vicino svela il market della droga: due arresti in via Miranda. Napoli, cadavere in un'auto a Ponticelli: nessun segno di violenza sul corpo del 49enneStupore a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, dove nel pomeriggio è stato ritrovato un uomo morto all'interno di un'automobile parcheggiata in una strada nei pressi di ... ilmattino.it Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliNapoli, 7 aprile 2026 – Agguato all’alba di oggi a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Un ventenne, Fabio Ascione, è stato ucciso poco dopo le 5 di oggi in via Carlo Miranda. Il giovane si ... quotidiano.net Le pagelle di Napoli Juventus Women I voti alle protagoniste del match - facebook.com facebook #Napoli, Di Lorenzo torna in panchina dopo 12 partite: una carica in più x.com