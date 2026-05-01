Napoli Ponticelli maxi controlli sulla corrente | 65 denunce per furti

A Ponticelli, nella zona di Napoli, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari sulla rete elettrica, ispezionando centinaia di utenze. Durante le verifiche sono state identificate diverse irregolarità e sono state denunciate 65 persone per furti di energia elettrica. Le operazioni sono state svolte nel tentativo di contrastare i reati legati all’appropriazione indebita di energia.

Controlli straordinari della Polizia di Stato a Ponticelli contro i furti di energia elettrica: verificate centinaia di utenze e scattano le denunce. Controlli straordinari a Ponticelli per contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica e prevenire i rischi legati alla manomissione degli impianti. Negli ultimi mesi, la Polizia di Stato, su impulso della Questura di Napoli, ha intensificato le verifiche sul territorio con una serie di operazioni mirate. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. L’attività congiunta sul territorio. I servizi di controllo sono stati condotti dagli agenti del Commissariato di Ponticelli, in collaborazione con personale tecnico dell’Enel e della Polizia Locale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Ponticelli, maxi controlli sulla corrente: 65 denunce per furti Notizie correlate Napoli, controlli ad alto impatto dei Carabinieri a Ponticelli: 4 denunceNapoli Ponticelli, operazione ad alto impatto dei Carabinieri: persone identificate, sanzioni stradali e quattro denunce nella periferia est... Napoli Ponticelli, maxi controlli: 232 persone identificateTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sequestri di droga, bike rubate e slot machine abusive: controlli a Ponticelli; Ladri in azione tra Bacoli e Monte di Procida: ATM nel mirino. Sequestri di droga, bike rubate e slot machine abusive: controlli a PonticelliSiamo a via Carlo Miranda a Ponticelli. I militari, con il prezioso contributo del nucleo cinofili di Sarno, setacciano la zona e un’abitazione. In casa una donna di 53 anni incensurata. I cani abbaia ... napolitoday.it Napoli Est, Manfredi: A breve lavori videosorveglianza, grande progetto per PonticelliNapoli Est, Manfredi: A breve lavori perv ideosorveglianza, grande progetto per Ponticelli. Le parole del sindaco di Napoli ... 2anews.it Napoli: Il quartiere Ponticelli nella lente dei controlli dei Carabinieri. A via Miranda 2 persone arrestate Vita Web Tv #carabinieri #ponticelli #controllo #droga #arresti - facebook.com facebook