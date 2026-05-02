Nella partita di oggi, il Napoli si è presentato con un approccio lento e poco incisivo, ricordando le prestazioni di Parma e Lazio nelle recenti gare. La squadra avversaria, il Como, ha adottato un sistema difensivo compatto senza cercare un gioco spettacolare. Durante l'incontro, sono stati registrati alcuni attacchi da parte dei tifosi nei confronti dell’allenatore, che hanno suscitato reazioni e commenti tra gli spettatori presenti allo stadio.

Un Napoli balneare, lento e svogliato in stile Parma e Lazio contro un Como che ha coperto il campo senza nessun gioco “spettacolo”. Rahamani riscatta l’autogol dell’anno scorso salvando sulla linea, palo di Politano: questa le due azioni più clamorose. Nel primo tempo il Napoli inizia bene con un paio di scorribande di Alisson Santos ma all’ottavo buco centrale in difesa: Douvikas supera Vanja ma poi trova Rrahmani sulla linea a respingere. Il pericolo scampato sveglia il Como e rallenta gli azzurri un po’ impauriti. Ci prova Scott di testa ma la palla è fuori, i lariani sono più pericolosi sui cross dalle fasce con Vanja che interviene facilmente in un due occasioni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli balneare, lento e svogliato (ma gli attacchi dei tifosi a Conte fanno cadere le braccia)

Le parole di Antonio Conte dopo Napoli-Fiorentina 2-1 Conferenza stampa

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