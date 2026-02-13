Fabio Bazzani ha scatenato l’ira dei tifosi di Napoli con le sue parole a DAZN. Durante la trasmissione pre-partita, l’ex attaccante ha affermato che Adrien Rabiot è superiore a Scott McTominay, MVP della scorsa Serie A. Bazzani ha aggiunto che, a suo avviso, il francese dimostra una maggiore intelligenza di gioco e più qualità nella gestione del pallone. La sua opinione ha subito suscitato reazioni di sdegno tra i supporter partenopei, che non hanno tardato a esprimere il loro dissenso sui social.

Durante il pre-partita in diretta a Dazn, l’ex attaccante e opinionista Fabio Bazzani, si è cimentato in un analisi che farà discutere: secondo Bazzani il centrocampista francese Adrien Rabiot supera, secondo lui, l’ MVP dello scorso campionato Scott McTominay. Le parole sono state chiare è dirette: “Rabiot è cresciuto nella gestione della palla e nel palleggio, legge meglio le situazioni. È anche meglio di McTominay” Il duello divide i tifosi. Per Bazzani, Rabiot si distingue per le qualità tecniche e la capacità di leggere il gioco in modo costante, caratteristiche che lo rendono decisivo nelle grandi partite. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, le dichiarazioni a DAZN fanno infuriare i tifosi: “È meglio di McTominay”

In vista del match tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium, le dichiarazioni di Kalulu sulle assenze hanno suscitato reazioni tra i tifosi.

A Napoli cresce l’attenzione su Kevin De Bruyne.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Dichiarazione di Flavia Sorrentino, Vicepresidente del Consiglio Comunale; Genoa-Napoli, De Rossi in conferenza: Sono più forti, ma a casa nostra può succedere di tutto; Malfitano: Napoli, attento al palleggio del Como! Dichiarazioni Conte mi fanno rabbrividire; Conte amaro dopo Napoli-Como: Ma quale Scudetto, abbiamo problematiche serie.

Clamoroso Mattioli a TMW – Conte-Napoli, è addio a fine stagione! Ecco il possibile sostitutoHanno del clamoroso le dichiarazioni di Mario Mattioli, giornalista, ai microfoni di TMW Radio. Secondo il suo parere, l'esperienza di Antonio Conte con il Napoli si può definire conclusa. mondonapoli.it

Napoli, Conte: Non è una buona stagione per arbitri e VAR. Scudetto? Pensiamo a ottenere il massimoLe parole di Antonio Conte nel post partita dei quarti di Coppa Italia tra Napoli e Como: tutte le dichiarazioni ... gianlucadimarzio.com

L'agente di Lorenzo #Lucca, Beppe Riso, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'ex attaccante del #Napoli "Adesso è nell'NBA del calcio" dichiara l'agente del giocatore che, nei suoi mesi al Napoli, non ha trovato l'impatto positivo che ci si aspettava. Attual x.com