Durante il secondo tempo del match tra Como e Napoli, l’attenzione si è concentrata sull’intervento di McTominay, che ha subito una botta forte e ha richiesto assistenza. L’episodio ha portato a un cartellino giallo per Ramon, rendendo la partita più tesa e fisicamente più intensa. La situazione ha suscitato preoccupazione per le condizioni del giocatore, anche se non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulla sua situazione.

Il match tra Como e Napoli è diventato decisamente più fisico nel corso secondo tempo, soprattutto dopo la botta forte presa da McTominay per un intervento che è costato un pesante cartellino giallo a Ramon. Ecco cosa filtra sulle condizioni dello scozzese dopo lo scontro di gioco. McTominay prende una botta forte contro il Como: cosa filtra da bordocampo. Tommaso Turci, da bordocampo per ‘Dazn’, ha riferito che: “ È apparso subito molto dolorante anche se poi ha continuato, ma si è mossa subito tutta la panchina. Sono state fatte valutazioni perché la botta che McTominay ha preso è stata forte”. Lo scozzese però è poi rimasto in campo e ha continuato a giocare nonostante appunto la botta forte.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ansia McTominay? Cosa filtra dopo la botta presa in campo contro il Como

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