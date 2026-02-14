Napoli McTominay e Gilmour tornano contro la Roma? Quali sono le loro condizioni e cosa filtra verso il big match del Maradona

Scott McTominay e Graham Gilmour stanno tornando in campo per affrontare la Roma, dopo aver superato i problemi fisici che li hanno tenuti fuori nelle ultime settimane. La loro presenza potrebbe essere decisiva per la partita di domenica al Maradona, dove il Napoli cerca di consolidare la leadership in classifica. I medici della squadra hanno confermato che entrambi si allenano regolarmente e sono pronti a scendere in campo, portando con sé una determinazione evidente anche negli allenamenti recenti.

