Infortunio McTominay | le prime sensazioni sullo scozzese Cosa filtra in vista di Napoli Como e quali sono le sue condizioni

In casa Napoli si respira ancora aria di preoccupazione per le condizioni di McTominay, che si è infortunato al “Luigi Ferraris” di Genova. I primi segnali indicano che lo scozzese potrebbe saltare la sfida contro il Como, ma i medici del club lavorano per valutare meglio la situazione e capire se potrà tornare in campo presto. La squadra si concentra già sulla prossima partita, ma l’attenzione resta alta sulla condizione dello scozzese.

L'infortunio di Frattesi ha suscitato interesse tra le tifoserie, soprattutto in vista del prossimo impegno tra Napoli e Inter.

In casa Napoli cresce l’ansia per le condizioni di McTominay, che si è infortunato durante l’allenamento.

Infortunio McTominay, le ultime sui tempi di recupero: filtra un moderato ottimismoIeri tutti i tifosi Napoli sono rimasti con il fiato sospeso dopo l'infortunio occorso al calciatore azzurro Scott McTominay, protagonista nella stagione ... iamnaples.it

Napoli, infortunio McTominay: quante partite salta lo scozzeseC’è sicuramente ansia in casa Napoli per le condizioni di McTominay. Lo scozzese ha lasciato anzitempo la gara contro il Genoa per un problema fisico ... calciomercatonews.com

McTominay, vittoria e allarme: Conte resta senza rotazioni Tre punti pesanti da Genova, ma con una coda che preoccupa. L’infortunio di Scott McTominay riduce al minimo le opzioni di Antonio Conte a centrocampo, proprio alla vigilia della Coppa Italia. Le co facebook

Infortunio McTominay, nulla di grave: cosa filtra in vista di Napoli-Como x.com