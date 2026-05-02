Napoli adesso il riscatto è obbligatorio | ecco la prima cessione

Il Napoli ha deciso di procedere con la prima cessione della prossima stagione, in seguito alla matematica qualificazione dell’Ipswich Town in Premier League. La società partenopea riceverà un'importante somma di denaro grazie al riscatto di Jens Cajuste, giocatore che ha militato con la squadra nella stagione attuale. La conferma di questa operazione chiarisce le intenzioni del club per il futuro immediato.

Non ci sono più dubbi sulla prima cessione del Napoli per la prossima stagione. Con la qualificazione oramai matematica dell’ Ipswich Town in Premier League, la società partenopea incasserà una cifra importante dal riscatto di Jens Cajuste. Il Napoli sorride: scatta l’obbligo di riscatto per Cajuste. Con il grande successo per 3-0 ai danni del Queens Park Rangers, il club inglese ha raggiunto la qualificazione per la massima serie britannica. Come da contratto, il raggiungimento di questo traguardo ha fatto scattare l’obbligo di riscatto per il cartellino di Cajuste. Si tratta di una cifra complessiva di 7,5 milioni di euro. Non una somma importantissima, ma un buon inizio per alleggerire il monte ingaggi e far respirare le casse in vista del mercato estivo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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