Il Napoli ha conquistato tre punti importanti in un finale di gara infuocato a Genova. La vittoria, arrivata all’ultimo minuto, permette agli azzurri di guardare con più fiducia ai prossimi impegni. La partita è stata dura, ma alla fine gli azzurri sono riusciti a portare a casa il risultato.

Il Napoli ha portato a casa tre punti fondamentali e sofferti in quel di Genova. Una vittoria arrivata all’ultimo minuto, che dà la possibilità agli azzurri di respirare in vista dei prossimi impegni. La gara di Marassi, però, ha segnato anche il ricatto ufficiale di un titolarissimo, o quasi. Contro il Grifone c’era Alex Meret tra i pali ma, smaltito l’infortunio, Vanja Milinkovic-Savic dovrebbe riprendersi il posto. Il portiere serbo è ufficialmente un giocatore del Napoli. Il Napoli riscatta Milinkovic-Savic: le cifre. Arrivato in prestito oneroso dal Torino, per una cifra pari a 15 milioni di euro, Milinkovic-Savic verrà riscattato dal club partenopeo per altri 6,5 milioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, adesso è ufficiale: dopo il Genoa scatta l’obbligo di riscatto

Approfondimenti su Napoli Genova

Nico Gonzalez si è trasferito all’Atletico Madrid dalla Juventus, con un accordo di prestito oneroso e diritto di riscatto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Genova

Argomenti discussi: Calciomercato, le news di domenica 1 febbraio; UFFICIALE – Alisson Santos è un nuovo giocatore del Napoli: il comunicato; Le notizie di calciomercato del 1 febbraio 2026: la Juve prende Boga e Holm. Zaragoza è della Roma; Napoli eliminato: col Chelsea si illude per un tempo, poi nella ripresa crolla e perde.

Calciomercato: Marianucci al Torino, è UFFICIALECalciomercato Torino / Adesso è ufficiale: dal Napoli arriva il difensore centrale classe 2004 Luca Marianucci ... toro.it

Il Toro saluta Ngonge, adesso è anche ufficialeAttraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il Toro ha salutato Cyril Ngonge. L'attaccante è pronto a unirsi all'Espanyol, intanto il club del presidente Urbano Cairo ha ... torinogranata.it

FONTANA: “IL NAPOLI DEVE RESTARE NELLA LOTTA” Gaetano Fontana, intervenuto a Stile TV durante Salite sulla giostra, allarga lo sguardo sul presente e sul percorso del Napoli: “Adesso che gli impegni sono ridotti, il Napoli non può essere tagliato fuori facebook

: Adesso è anche ufficiale: il #Torino rescinde anticipatamente il prestito di Cyril #Ngonge, che torna al #Napoli e passa all' #Espanyol in prestito con diritto di riscatto. #MondoToro x.com