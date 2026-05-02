Durante un controllo antidroga in Corso Umberto I, la Polizia ha fermato uno scooter con due giovani a bordo. Durante la perquisizione, all’interno del bauletto sono state trovate alcune confezioni di ketamina. Nessuno dei due ha fornito spiegazioni sulla provenienza della sostanza, che è stata sequestrata dalle forze dell’ordine. Le indagini sulla vicenda continuano per chiarire le responsabilità e il percorso della droga.

Controlli antidroga a Corso Umberto I: fermato uno scooter con due ragazzi a bordo, la Polizia scopre ketamina nel bauletto. Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato due giovani di 19 e 20 anni per concorso in detenzione illecita di droga ai fini di spaccio. A diffondere la Notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Il controllo in Corso Umberto I. L’operazione è scattata durante un servizio di pattugliamento degli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoi Corso Umberto I, ketamina sullo scooter: il fatto

Notizie correlate

Titolo: Eroismo a Corso Umberto: onorificenza ai soccorritori che hanno salvato tre viteCrollo a Corso Umberto: riconoscimento a chi ha salvato tre vite il 16 luglio 2023.Titolo: Eroismo a Corso Umberto: onorificenza ai soccorritori che hanno salvato tre vite Crollo a Corso Umberto: riconoscimento a chi ha salvato tre...

Leggi anche: Follia in strada: prova a trasportare un biliardino sullo scooter |VIDEO

Contenuti utili per approfondire

Napoli, turista rapinata in corso Umberto I: la Polizia insegue e arresta un 23enneIl cuore dello shopping e del turismo napoletano si è trasformato, nel pomeriggio di ieri, nel teatro di un’aggressione brutale ai danni di una visitatrice ... cronachedellacampania.it

Corso Umberto, evade dai domiciliari per scippare una passante: arrestato 35enneLa domenica pomeriggio di Corso Umberto I è stata scossa da un tentativo di rapina sventato soltanto dal tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Gli ... cronachedellacampania.it