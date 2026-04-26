Follia in strada | prova a trasportare un biliardino sullo scooter |VIDEO

Un video mostra un uomo in via Cilea, nel quartiere Vomero, mentre tenta di caricare un biliardino sul suo scooter. La scena cattura un episodio di comportamento insolito, con il soggetto che si impegna a trasportare l'oggetto sul mezzo a due ruote. La registrazione ha fatto rapidamente il giro sui social, attirando l’attenzione degli utenti. Nessuna informazione sulle motivazioni dietro questo tentativo di trasporto.

Storie di ordinaria follia in strada. Un uomo, in via Cilea, quartiere Vomero, viene ripreso mentre cerca di caricare un calcio balilla sul suo scooter per poterlo trasportare. Gli astanti cercano di dissuaderlo con linguaggio colorito, ma l'uomo appare determinato nel suo intento e cerca la.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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