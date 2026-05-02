Nainggolan affossa McTominay | Un giocatore normale Fa tanti gol ma gli manca la tecnica

Nel mondo del calcio, le parole di un ex calciatore spesso attirano attenzione. Questa volta, Radja Nainggolan ha commentato il rendimento di un centrocampista della squadra napoletana, definendolo un giocatore normale e criticando la sua tecnica. Ha anche aggiunto che, a suo parere, lui sarebbe stato una scelta migliore rispetto a McTominay, sottolineando le differenze tra i due in termini di qualità e rendimento.

Radja Nainggolan ancora una volta senza mezze misure, ridimensiona l'impatto di McTominay nel Napoli di Conte: "Tutta la vita meglio io. fa solo tanti gol poi quando gli chiedi di costruire il gioco e fare manovra, gli manca la tecnica". E fa due nomi: "Barella il mio erede, solo Modric superiore a me".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Nainggolan su McTominay: «È un giocatore mediocre, segna e basta»? Cosa sapere Radja Nainggolan critica la qualità tecnica del centrocampista del Napoli Scott McTominay. Nainggolan a gamba tesa su McTominay: “Non mi piace, è un giocatore medio. Al mio apice ero meglio io”C’è chi vince uno Scudetto da protagonista, si porta a casa il premio di Mvp della Serie A, segna caterve di gol e si gode l’amore incondizionato di... Approfondimenti e contenuti Nainggolan a gamba tesa su McTominay: Non mi piace, è un giocatore medio. Al mio apice ero meglio ioRadja Nainggolan ha sminuito senza troppi complimenti il faro del centrocampo azzurro, Scott McTominay. Per lui è un giocatore mediocre. ilnapolista.it Nainggolan: Io prime o Calha? Io. McTominay? Io tutta la vita. Metto sopra uno che è all’InterNel corso dell'intervista concessa ai microfoni del podcast Sky Calcio Unplugged, Radja Nainggolan si è confrontato con altri centrocampisti top: Meglio il prime di Nainggolan o Calhanoglu? Io. Io o ... fcinter1908.it