Nainggolan ha commentato la prestazione di McTominay, definendolo un giocatore mediocre, sostenendo che si limiti a segnare senza mostrare altre qualità tecniche significative. La sua osservazione si concentra sulla mancanza di variabilità nel gioco del centrocampista del Napoli, che viene descritto come un giocatore che si limita a finalizzare le azioni senza contribuire in modo sostanziale alla manovra.

? Cosa sapere Radja Nainggolan critica la qualità tecnica del centrocampista del Napoli Scott McTominay.. L'ex mediano della Roma mette in discussione l'impatto tattico del giocatore inglese.. Radja Nainggolan ha lanciato un attacco frontale contro Scott McTominay durante un confronto mediatico, mettendo in discussione la reale qualità tecnica del centrocampista del Napoli nonostante i suoi numeri realizzativi. Il celebre ex mediano della Roma, noto per la sua schiettezza, ha espresso un giudizio severo nei confronti dell’atleta inglese durante un intervento dedicato al calcio attuale. Secondo l’ex giocatore, la capacità di segnare non può essere l’unico parametro per definire un calciatore di alto livello, specialmente quando mancano le doti necessarie per influenzare la costruzione del gioco tra le linee avversarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nainggolan su McTominay: «È un giocatore mediocre, segna e basta»

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