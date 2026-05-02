Nainggolan ha commentato pubblicamente il comportamento di McTominay, definendolo un giocatore medio e affermando che, al suo apice, era superiore. Nel frattempo, si è parlato di un calciatore che ha conquistato uno scudetto da protagonista, ha ricevuto il premio di MVP della Serie A e ha segnato numerosi gol, godendo di grande popolarità tra i tifosi napoletani. Le dichiarazioni e i risultati sportivi sono stati al centro dell’attenzione negli ultimi giorni.

C’è chi vince uno Scudetto da protagonista, si porta a casa il premio di Mvp della Serie A, segna caterve di gol e si gode l’amore incondizionato di una piazza come Napoli. E poi c’è Radja Nainggolan, a cui tutto questo, evidentemente, non fa troppa impressione. L’ex centrocampista di Roma e Inter, che oggi calca i campi della Serie B belga con il Patro Eisden, ha deciso di tirare una secchiata d’acqua gelida sull’entusiasmo che circonda Scott McTominay. Intervistato da Sky Calcio Unplugged (e ripreso dai tabloid inglesi, che non si perdono mezza virgola sullo scozzese), il Ninja ha sminuito senza troppi complimenti il faro del centrocampo azzurro.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nainggolan a gamba tesa su McTominay: “Non mi piace, è un giocatore medio. Al mio apice ero meglio io”

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