Un atleta aveva dovuto interrompere la sua stagione nel 2025 a causa di un grave infortunio, che aveva sollevato dubbi sulla sua possibilità di tornare a competere. Ora, dopo un periodo di recupero, manifesta di sentirsi vicino al suo massimo livello, anche se desidera ottenere risultati ancora più significativi.

Un serio infortunio lo aveva costretto a rinunciare alla seconda parte del 2025 e aveva suscitato dubbi sul suo futuro. Arthur Fils non ha mai perso la serenità, ha lavorato per poter rientrare e continua a crescere di partita in partita, confermandosi come uno dei giocatori più in forma del circuito. Nei quarti di finale del torneo ATP di Miami Open 2026 ha offerto, nuovamente, una chiara dimostrazione del suo serio potenziale da stella e ha battuto Tommy Paul al termine di una maratona che ha sfiorato le tre ore di durata, match in cui ha annullato cinque match point. Al termine dell’incontro Fils, primo giocatore nato nel 2004 a raggiungere la semifinale di un torneo Masters 1000, ha dichiarato: “Provo tantissime emozioni in questo momento, e tante altre che ho dovuto gestire durante la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fils: “Mi sento vicino al mio apice, ma voglio di più”

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Traded my life for his success! He must love me in 5 years, or I die!