È partito un tour che coinvolge RSA e ospedali dell’Aquila, con l’obiettivo di portare musica classica nelle strutture assistenziali. Le musiciste coinvolte intendevano presentare un repertorio abruzzese, specificamente studiato per essere eseguito in ambienti di cura. L’iniziativa mira a offrire momenti musicali nelle strutture sanitarie, coinvolgendo persone di diverse età e condizioni di salute. Non sono stati forniti dettagli sui nomi delle musiciste o sui luoghi precisi del tour.

? Cosa scoprirai Come può la musica classica aiutare la guarigione nelle RSA?. Chi sono le musiciste che porteranno il repertorio abruzzese negli ospedali?. Dove si svolgeranno i prossimi appuntamenti tra i borghi del cratere?. Perché questo progetto è fondamentale per L'Aquila Capitale della Cultura 2026?.? In Breve Tour dal 4 al 9 maggio tra Scoppito, Fontecchio, L'Aquila e Ofena.. Emilia Di Pasquale e Manuela Formichella eseguono brani di Tosti, Respighi e D'Annunzio.. Progetto legato al Dossier L'Aquila Capitale della Cultura 2026 con 18 appuntamenti precedenti.. Grazia Pezzopane accompagna i concerti nelle RSA e presso l'Ospedale San Salvatore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e cura: parte il tour tra RSA e ospedali dell’Aquila

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