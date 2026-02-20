Orgoglio Ciociaria | lo Spaziani tra i 7 migliori ospedali d’Italia per la cura dell’ictus

L’ospedale Spaziani di Frosinone si posiziona tra i sette migliori in Italia per la cura dell’ictus, grazie ai risultati ottenuti nel 2025. La Stroke Unit ha ricevuto il massimo riconoscimento, con quattro diamanti in ogni trimestre, che attestano l’eccellenza del servizio. Questa valutazione si basa sulla rapidità e qualità delle cure offerte ai pazienti, che spesso arrivano in condizioni critiche. La notizia rafforza la reputazione della struttura nel trattamento di emergenze neurologiche.

La Stroke Unit della ASL di Frosinone conquista quattro diamanti ESO Angels nel 2025: interventi rapidissimi e standard di eccellenza riconosciuti a livello internazionale Quattro diamanti per tutti i quattro trimestri sanciscono il prestigioso risultato per il 2025 per la Stroke Unit (UTN) dello ‘Spaziani’. L'UTN della ASL di Frosinone ottiene il massimo riconoscimento ESO Angels Diamond. Il premio, di respiro internazionale, certifica l'eccellenza del centro nella gestione dell'ictus acuto. Nel 2025 solo 7 strutture italiane su 97, hanno confermato per un intero anno il massimo livello Fra gli indicatori principali per il premio aggiudicato figura la tempestività: il 96% dei pazienti sono sottoposti a trombolisi entro 60 minuti dall’arrivo in Pronto Soccorso, di questi il 75% entro 45 minuti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

