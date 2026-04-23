Riapre il bastione rotondo | a San Giusto tornano serate aperitivi e musica
Venerdì 24 aprile il Bastione rotondo nel Castello di San Giusto riapre al pubblico con una serie di serate all'aperto. La postazione del Bar Bastione torna a offrire aperitivi e musica, permettendo ai visitatori di godere del panorama sulla città. La stagione estiva prevede eventi serali con drink e intrattenimento, riprendendo l’attività dopo la chiusura invernale. La riapertura segna l’avvio di un calendario di appuntamenti in questo luogo simbolico.
Pronti a rivivere le magiche atmosfere del Bastione rotondo by night? Venerdì 24 aprile al Castello di San Giusto riapre la postazione all’aperto del Bar Bastione per una nuova stagione di serate primaverili ed estive in cui sorseggiare un drink ammirando lo spettacolare panorama sulla città e.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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