Tornano gli aperitivi in musica all' Hilton è la volta di Beethoven

Proseguono gli “Aperitivi in Musica” della Scuola di Musica della Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi” - Città di Trieste ospitati nella cornice del DoubleTree by Hilton Trieste (piazza della Repubblica 1, Trieste). Il settimo appuntamento della stagione intitolato Beethoven: “La” Sonata per violino e pianoforte è in programma per giovedì 19 marzo in doppia replica alle ore 17 e alle ore 18.30. La settima Sonata per violino e pianoforte di Beethoven è un’opera straordinaria sotto tanti punti di vista: la drammaticità, gli indimenticabili temi, il II movimento che mira all’Assoluto. Per queste ragioni i maestri Giovanni Baldini (pianoforte) e Uendi Reka (violino) la eseguiranno in maniera integrale, condendo l’esecuzione con una guida all’ascolto concepita sia per gli appassionati, sia per i neofiti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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