Musica Annalisa incendia Napoli | un vulcano scenico e 14 ballerini per il nuovo tour

Lunedì 4 maggio alle 21, il Palapartenope di Napoli ospiterà il concerto di Annalisa, che presenta il suo nuovo tour intitolato “Ma noi siamo fuoco Capitolo II – Palasport 2026”. La cantante sarà accompagnata da 14 ballerini e si esibirà davanti al pubblico della città, in una serata che promette energia e spettacolo. L'evento rappresenta una tappa importante del suo percorso artistico e si inserisce nel calendario delle tappe live.

Napoli si prepara a un’esplosione di energia. Lunedì 4 maggio alle 21, il Palapartenope diventa il cuore pulsante del tour “Ma noi siamo fuoco Capitolo II – Palasport 2026”, nuova tappa di un percorso artistico che segna un salto netto nella dimensione live di Annalisa. Al centro dello spettacolo, un vulcano monumentale: non semplice scenografia ma organismo vivo, che respira luce e fiamme. È il simbolo di una narrazione costruita su tre elementi – fuoco, fiume e tigre – che prendono forma in altrettanti “sogni”. Il risultato è un racconto visivo che intreccia distruzione e rinascita, passato e futuro, in continuità con il precedente tour. La macchina creativa è imponente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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