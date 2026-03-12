Lo spettacolo Mami di Mario Banushi apre la nona edizione del festival FOG alla Triennale di Milano. La performance si concentra sulla figura materna, utilizzando immagini forti e sintesi visive per comunicare un messaggio che coinvolge il pubblico. L’evento si svolge in un ambiente dedicato alle arti visive e sceniche, attirando un pubblico interessato alle nuove prospettive artistiche.

Lo spettacolo Mami di Mario Banushi apre la nona edizione del festival FOG presso la Triennale di Milano, proponendo una riflessione profonda sulla figura materna attraverso immagini potenti e sintesi visive. L’evento si colloca nel quadro più ampio delle arti performative italiane, dove il teatro diventa motore di sviluppo culturale e sociale per il territorio. Il giovane regista, vincitore del Leone d’Argento alla Biennale di Venezia, porta in scena un viaggio nella memoria collettiva e personale, sfidando le aspettative degli spettatori con una poetica che mescola realtà e fantasia. L’impatto di questa produzione va oltre il semplice intrattenimento, toccando temi universali come la cura, la maternità e le dinamiche familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mami: il nuovo linguaggio scenico di Banushi alla Triennale

