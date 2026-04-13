Annalisa il look total in pelle prima del tour | splendida

In mezzo a ospitate televisive e polemiche, Annalisa si sta preparando per il suo nuovo tour intitolato

Tra un’ospitata tv e l’altra, una polemica e l’altra, Annalisa si sta preparando per tornare a far ballare tutta Italia con il suo tour Ma noi siamo fuoco – Capitolo II. E con un Disco di Platino in più. Dopo l’enorme successo di Canzone Estiva a conquistarlo, questa volta, è stato proprio l’album più recente, Ma io sono fuoco, che come da nome del progetto sarà al centro dei nuovi concerti nei palazzetti a partire dal prossimo 23 aprile. “Grazie a tutti voi per questo risultato, per aver fatto diventare, ancora una volta, la mia musica anche la vostra. L’abbiamo vissuta concerto dopo concerto, sopra e sotto il palco, insieme. L’avete presa per mano e fatta diventare grande.🔗 Leggi su Dilei.it

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Annalisa - Esibizionista (Official Video)

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Corona invisibile, ma evidente Il trono è suo, sempre. ANNALISA - facebook.com facebook

‘MA IO SONO FUOCO’, ‘MI AMI MI ODI’ di @Elodiedipa e ‘radio vega’ di @iamrosevillain sono gli unici album rilasciati da un’artista femminile italiana nel 2025 certificati disco di platino #Annalisa #News x.com