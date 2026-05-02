Un incidente si è verificato ieri in un ristorante nelle campagne di Montelupo Fiorentino, dove un individuo è deceduto mentre stava pranzando. La morte è stata causata da un episodio di soffocamento, secondo quanto riferito dai soccorritori intervenuti sul posto. La polizia ha avviato le indagini per accertare le modalità dell’accaduto e raccogliere eventuali testimonianze. La notizia ha fatto il giro dei media locali.

Montelupo Fiorentino, 2 maggio 2026 – Tragedia in un ristorante nelle campagne di Montelupo Fiorentino nella giornata del 1 maggio. Un uomo di 85 anni è morto a causa di un boccone andato di traverso. Accade all’ora di pranzo. L’uomo era insieme ad amici e familiari per il pranzo fuori nel giorno di festa quando è accaduta la tragedia. Ha iniziato a soffocare e i commensali si sono adoperati per i primi soccorsi, chiamando allo stesso tempo il 118, intervenuto nel locale. L’uomo è stato trasportato all’ ospedale San Giuseppe di Empoli. E’ stata messa in atto ogni manovra rianimatoria, ma non c’è stato niente da fare. La situazione era compromessa e l’uomo è deceduto nella struttura ospedaliera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore soffocato mentre pranza al ristorante: tragedia in un giorno di festa

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