Boccone di trasverso mentre mangia al ristorante Walter muore soffocato nonostante i soccorsi

Walter ha perso la vita a causa di un boccone di cibo che si è incastrato in gola mentre mangiava in un ristorante di Montecatini. Nonostante l’intervento tempestivo di un medico presente sul posto e le manovre di primo soccorso, come la Heimlich, l’uomo non è riuscito a respirare di nuovo. La tragedia si è consumata davanti agli occhi di altri clienti, lasciando tutti scossi. Le autorità hanno aperto un’indagine sulla dinamica dell’accaduto.

