azzurra bene le under in serie c sfida al mugello

Azzurra Under 20 ha ottenuto una vittoria nella recente partita, mentre le squadre femminili si sono cimentate in diverse gare. In serie C, la squadra affronta il Mugello in una sfida che si è svolta di recente. Due giorni fa, nella piscina locale, si è disputata anche la prima partita di pallanuoto dell’anno, coinvolgendo atleti di varie categorie.

Proprio due giorni fa, è stata disputata la prima partita di pallanuoto dell’anno nella piscina di via Roma: era la prima giornata del campionato femminile U20 e l’Azzurra di coach Sanna ha debuttato nel migliore dei modi, regolando le rivali dell’Empoli per 11-9 (poker di Vicini, tripletta di Mariotti, doppietta di Lazzarini ed acuti di Capecchi e Casini). E oggi alle 19,30, alla piscina Nannini di Firenze, tornerà in scena la prima squadra maschile: gli uomini di Daniele Santini sfideranno la Pallanuoto Mugello per la nona giornata del campionato di Serie C. Il sodalizio pratese viaggia a punteggio pieno ed è reduce dalla vittoria nel "big... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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