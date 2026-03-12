il mugello ospita la sesta edizione di sharing tuscany

Il Mugello si appresta a ospitare la sesta edizione di Sharing Tuscany, un evento che coinvolge numerosi operatori del settore. La manifestazione si terrà nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione di diverse aziende e professionisti provenienti da varie regioni. La sede dell’evento sarà all’interno di strutture predisposte per accogliere i partecipanti e garantire lo svolgimento delle attività previste.

Firenze, 12 marzo 2026 - Il Mugello si prepara ad ospitare la sesta edizione di Sharing Tuscany, e si prepara ad accogliere una numerosa presenza di operatori. BIT di Milano, Sanremo, ITB di Berlino e Destinations Nature di Parigi, il Mugello ha infilato un poker di promozione turistica. E non è finita qui, la quinta carta che cala sul tavolo è l’evento “Sharing Tuscany” organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra offerta regionale e domanda nazionale. La sesta edizione sarà infatti ospitata dal Mugello da domenica 15 a martedì 17 marzo e al momento sono accreditati oltre 90 buyer nazionali e 70 seller toscani. Ad... 🔗 Leggi su Lanazione.it

