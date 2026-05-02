Mozzarella la fuga degli operai | Il mestiere sta scomparendo

In una zona nota per la produzione di latte di bufala, alcuni operai hanno abbandonato il loro lavoro, lasciando intendere che il settore stia attraversando difficoltà. La mancanza di personale rende complicato mantenere attiva tutta la filiera, portando le aziende a concentrarsi sui prodotti principali, come la mozzarella e lo yogurt. La carenza di manodopera sembra influenzare la produzione e accentuare le sfide del settore lattiero-caseario locale.

«Lo yogurt? E chi lo fa. Non si riesce a trovare nessuno per venire a lavorare. Quindi, in attesa di tempi migliori, ci dedichiamo ai prodotti principali della filiera del latte di bufala, oltre alla mozzarella». È la storia triste raccolta in un caseificio, molto accorsato, della Piana del Sele. Ricca la vetrina di tutto quello che viene dalla bufala, vuoto il frigo degli yogurt, frigo che fino a qualche tempo fa proponeva un ricco carnet di gusti e magari era povero la sera a fine giornata. «Non si trova nessuno, i ragazzi stanno al bar a giocare sui social», sentenzia il titolare. Ma questa conversazione - per quanto possa sembrare inaspettata - si ripete sempre più spesso.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Mozzarella, la fuga degli operai: «Il mestiere sta scomparendo» Notizie correlate Hollywood sta scomparendo: il pericoloso ritorno alla magrezza anni ‘90L’industria dello show biz sta vivendo un fenomeno ormai lampante quanto preoccupante: il ritorno a standard estetici di estrema magrezza, dal curvy... Lo 'smart working' a Milano sta davvero scomparendo?La decisione dei vertici di Ubisoft di abolire il lavoro da remoto ha fatto scendere in piazza i suoi 100 e passa dipendenti per tre giorni di...