Hollywood sta scomparendo | il pericoloso ritorno alla magrezza anni ‘90
Hollywood sembra tornare ai modelli di bellezza degli anni ’90, con molte star che sfoggiano di nuovo corpi estremamente magri. La tendenza si riflette anche in produzioni e red carpet, dove il corpo snello è diventato protagonista. Questo cambiamento estetico ha suscitato discussioni tra fan e addetti ai lavori, mentre l’industria dello spettacolo sembra adottare nuovamente canoni di estrema magrezza.
L’industria dello show biz sta vivendo un fenomeno ormai lampante quanto preoccupante: il ritorno a standard estetici di estrema magrezza, dal curvy è bello dell’ultimo decennio all’ ultra thin ostentato di recente da molte star. Fenomeno definito da molti esperti del settore e dai media decisamente preoccupante. Dopo l’era del body positive e accettazione di sé, con corpi formosi ostentati orgogliosamente (vedi Kim Kardashian) si assiste ad un pericoloso ritorno della magrezza eccessiva e tossica. Kelly Osbourne, Demi Moore, Ariana Grande, Bella Hadid ne sono solo alcuni esempi. Per quanto loro si ostinino a dichiarare di essere dimagrite... 🔗 Leggi su Dilei.it
Articoli correlati
