Hollywood sembra tornare ai modelli di bellezza degli anni ’90, con molte star che sfoggiano di nuovo corpi estremamente magri. La tendenza si riflette anche in produzioni e red carpet, dove il corpo snello è diventato protagonista. Questo cambiamento estetico ha suscitato discussioni tra fan e addetti ai lavori, mentre l’industria dello spettacolo sembra adottare nuovamente canoni di estrema magrezza.

L’industria dello show biz sta vivendo un fenomeno ormai lampante quanto preoccupante: il ritorno a standard estetici di estrema magrezza, dal curvy è bello dell’ultimo decennio all’ ultra thin ostentato di recente da molte star. Fenomeno definito da molti esperti del settore e dai media decisamente preoccupante. Dopo l’era del body positive e accettazione di sé, con corpi formosi ostentati orgogliosamente (vedi Kim Kardashian) si assiste ad un pericoloso ritorno della magrezza eccessiva e tossica. Kelly Osbourne, Demi Moore, Ariana Grande, Bella Hadid ne sono solo alcuni esempi. Per quanto loro si ostinino a dichiarare di essere dimagrite... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Hollywood sta scomparendo: il pericoloso ritorno alla magrezza anni ‘90

