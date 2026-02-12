Lo ' smart working' a Milano sta davvero scomparendo?

Da settimane si parla di un possibile ritorno alla normalità a Milano, dove l'uso dello smart working sembra diminuire. Dopo due anni di lavoro da casa, molte aziende stanno chiedendo ai dipendenti di tornare in ufficio. La discussione si fa sempre più accesa, con alcuni che apprezzano la presenza in ufficio e altri che preferiscono continuare a lavorare da remoto. La città si prepara a un cambiamento che potrebbe influenzare la vita di molti.

La decisione dei vertici di Ubisoft di abolire il lavoro da remoto ha fatto scendere in piazza i suoi 100 e passa dipendenti per tre giorni di proteste L'arrivo del Covid ha cambiato drasticamente l’approccio al lavoro in tutto il mondo, in particolare in Italia. Anche dopo la pandemia e senza una reale esigenza molte realtà hanno proseguito con questa nuova modalità ibrida, che in molti casi è diventata una pratica standardizzata. Allo stesso tempo tanti lavoratori che avevano sperimentato quel metodo ne hanno compreso i benefici: in diverse aziende è ormai prassi avere 2 o 3 giorni di ‘smart’ alla settimana.🔗 Leggi su Milanotoday.it

I dipendenti della Ubisoft di Assago hanno deciso di scioperare per tre giorni.

Gli impiegati della Ubisoft di Assago hanno deciso di scendere in piazza per protestare contro il ritorno in ufficio.

Argomenti discussi: Ubisoft elimina lo smart working, dipendenti in sciopero per tre giorni; Smart working 2026: cos’è, come cambia, cosa prevede la legge e novità; La battaglia tra Palazzo Chigi e MEF: chi comanda veramente nello Stato?; L’operaio in smart working? C’è anche se non si vede.

