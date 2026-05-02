Mozambico jihadisti bruciano chiesa e asilo dei padri scolopi

Nel pomeriggio di giovedì, un gruppo di miliziani affiliato a un'organizzazione jihadista ha attaccato una chiesa e un asilo gestito dai padri scolopi nel Mozambico settentrionale. Le autorità locali hanno confermato che i militanti hanno dato alle fiamme i due edifici, senza riferire di vittime o feriti. L'attacco si inserisce in una serie di episodi di violenza nella regione, dove gruppi armati sono attivi da diversi anni.

“Hanno bruciato la chiesa, la casa dei padri scolopi, l’asilo”: lo racconta suor Laura Malnati, provinciale delle suore missionarie comboniane del Mozambico Giovedì pomeriggio i miliziani di Ahlu al-Sunna wa al-Jama’a, gruppo locale affiliato alla galassia fondamentalista dello Stato islamico, hanno assaltato il villaggio di Meza, nel distretto di Ancuabe, provincia settentrionale di Cabo Delgado. “Hanno dato alle fiamme le strutture del villaggio. Per fortuna i padri sono stati avvisati per tempo, e sono riusciti ad abbandonare Meza prima che arrivassero i terroristi”, aggiunge suor Laura parlando ad Avvenire. “Tutto è stato ridotto in macerie.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mozambico, jihadisti bruciano chiesa e asilo dei padri scolopi Notizie correlate Leggi anche: Mozambico: Coral North, il progetto Eni in Mozambico che preoccupa l’ONU e le Ong Alessandro Gassmann: «Essere padri non basta, bisogna fare i padri, sempre. Sono stato fortunato»Negli anni, Alessandro Gassmann ha raccontato più volte il rapporto con il genitore. Aggiornamenti e dibattiti Mozambico, jihadisti assaltano il villaggio e incendiano la chiesa di MezaHanno bruciato la chiesa, la casa dei padri scolopi, l'asilo. Lo racconta suor Laura Malnati, provinciale delle suore missionarie comboniane del Mozambico. Giovedì pomeriggio i miliziani di Ahlu al- ... tg.la7.it Mozambico, assalto jihadista al villaggio di Meza, : bruciata chiesa, casa dei padri e l'asiloI miliziani Isis bruciano chiesa, casa dei padri e asilo a Meza. Suor Laura: missionari salvi, comunità in choc ma la fede non sarà mai distrutta ... rainews.it