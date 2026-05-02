Un attacco terroristico ha colpito il villaggio di Meza in Mozambico, provocando la distruzione della parrocchia cattolica di São Luís. Secondo le fonti, i missionari sono riusciti a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei miliziani, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali sugli autori dell'attacco. Le autorità stanno indagando sugli eventi e sulle identità di coloro che hanno preso di mira il luogo di culto.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i missionari a mettersi in salvo prima dell'attacco?. Chi sono i miliziani che hanno distrutto la parrocchia di São Luís?. Cosa è successo ai civili catturati durante l'irruzione dei terroristi?. Perché i militanti hanno scelto proprio questo centro storico come bersaglio?.? In Breve I missionari sono fuggiti prima dell'attacco di giovedì pomeriggio a Meza.. Suor Laura Malnati riferisce la distruzione della casa dei padri scolopi e dell'asilo.. Monsignor António Juliasse conferma l'assenza di feriti tra i religiosi coinvolti.. I miliziani hanno usato i residenti di Ancuabe per propaganda estremista.. I miliziani del gruppo Ahlu al-Sunna wa al-Jama’a hanno devastato il villaggio di Meza nel distretto di Ancuabe giovedì pomeriggio, riducendo in macerie la parrocchia di São Luís de Monfort.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mozambico, assalto terroristico a Meza: bruciata la parrocchia cattolica

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