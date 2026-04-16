Negli Stati Uniti, il Partito Repubblicano ha rivolto critiche e accuse contro il Papa Leone XIV e la Chiesa cattolica, in un contesto di tensione crescente. La disputa coinvolge figure politiche di rilievo, tra cui l’ex presidente e altri rappresentanti del partito, che hanno portato avanti un attacco diretto alla istituzione religiosa. La vicenda si svolge in un clima di forte polarizzazione politica, senza che siano stati ancora definiti i dettagli delle contestazioni.

Papa Leone XIV e la Chiesa cattolica sono sotto il fuoco del Partito Repubblicano americano, sempre meno Grand Old Party e sempre più Trump Old Party, dopo che il presidente ha attaccatoil primo pontefice nato negli Stati Uniti accusandolo di essere “debole” in politica estera per la sua critica alla guerra all’Iran e dopo che a rincarare la dose è subentrato anche il vice J.D. Vance, che si proclama aderente alla Chiesa di Roma. La spinta di Leone XIV sulla pace ha però chiamato l’ex senatore dell’Ohio a scegliere. E tra Dio e Cesare, Vance ha metaforicamente scelto il secondo. Vance ha adito perfino consigliare Leone XIV di essere “più...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Guerra senza limiti a Leone XIV: Trump, Vance e l’assalto alla Chiesa cattolica

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